In mehreren britischen Städten attackieren Rechtsradikale die Polizei. Beamte werden verletzt, Autos brennen. Die Behörden rüsten sich für neue Krawalle.

dpa 04.08.2024 - 10:12 Uhr

London - Bei schweren Ausschreitungen von Ultranationalisten in mehreren britischen Städten hat die Polizei insgesamt mehr als 90 Menschen festgenommen. Die antimuslimischen Krawalle dauern bereits seit Tagen an. Ursache sind vor allem Falschmeldungen in sozialen Medien über die Identität eines Messerangreifers, der am Montag in der nordwestenglischen Stadt Southport drei Mädchen erstochen und mehrere Kinder sowie zwei Erwachsene teilweise lebensgefährlich verletzt hatte.