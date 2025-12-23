Mehr als 6,5 Milliarden Euro für Allianz-Anteilseigner, aber bei Volkswagen & Co. schlägt die Krise der Autobranche durch. In Summe werden Aktionäre in Dax und MDax weniger Dividende einstreichen.
23.12.2025 - 05:00 Uhr
Frankfurt/Main - Viele Aktionärinnen und Aktionäre deutscher Konzerne müssen sich auf geringere Ausschüttungen einstellen. Mit geschätzt 60,5 Milliarden Euro wird die Dividendensumme der 90 Unternehmen in Dax und MDax für das Geschäftsjahr 2025 um rund 1,8 Milliarden Euro beziehungsweise 2,9 Prozent geringer ausfallen als ein Jahr zuvor, wie die Dekabank errechnet hat.