Wir haben die Follower unserer lokalen Facebook-Seite „StZ Rems-Murr“ gefragt, welche Biergärten sie besonders empfehlen können. Dabei haben sich vier absolute Favoriten unserer Community herauskristallisiert:

Der Welzheimer Biergarten am Tannwald

Der Weilermer Biergarten in Leutenbach

Der Stadtbiergarten Schorndorf und

Das Waldheim Backnang (“Bei Vesna“)

Unsere Übersicht zeigt, was diese Biergärten so besonders und empfehlenswert macht.

Welzheimer Biergarten am Tannwald

In der Umgebung des Welzheimer Biergartens locken viele Ausflugsziele. Foto: Pura Vida Photography

Im Welzheimer Wald, unter Kastanienbäumen, lockt der von Familie Brestel geführte Biergarten am Tannwald. Die Facebook-Community schätzt besonders die „urige Atmosphäre“ und das „gute Bier und klasse Essen“. Der Biergarten ist stolz darauf, als einer der wenigen in der Region Augustiner und Hopf frisch vom Fass anzubieten, dazu gibt es Weine vom Weingut Klopfer und Cocktails. Auch für Vierbeiner gibt es Verpflegung.

Auf der Karte steht das Vesperbrett mit regionalen Spezialitäten, aber auch der Biergartenteller mit Maultaschen ist sehr beliebt. Für Familien ideal: Der Römerspielplatz und ein Minigolfplatz sowie schöne Wander- und Spazierstrecken liegen direkt nebenan. Geöffnet ist bei Biergartenwetter Montag bis Freitag von 16 bis 22 Uhr, Samstag von 14 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Gelegentlich gibt es Livemusik in verschiedenen Musikstilen. Aktuelle Infos finden Sie auf www.welzheimer-biergarten.de.

Weilermer Biergarten vom Brauhaus Lamm

Der Weilermer Biergarten liegt sehr idyllisch. Foto: Weilermer Biergarten

Der Weilermer Biergarten vom Brauhaus Lamm in Leutenbach-Weiler zum Stein punktet mit idyllischer Lage und einem Spielplatz direkt nebenan. Björn Ehrlinger führt den Familienbetrieb seit 2023 und legt Wert darauf, ein Ort für die ganze Familie zu sein. Unsere Facebook-Community lobt die „gemütliche, schattige und vielseitige Verpflegung“. Neben Bieren der Alpirsbacher Klosterbrauerei gibt es schwäbische Klassiker wie Kartoffelsalat und Maultaschen sowie saisonale Getränke wie Most vom Fass und die Likörspezialität „Froschkotze“.

Ein Herz für Tiere: Auch Vierbeiner sind hier herzlich willkommen, mit Wasserstelle, Leckerli-Automat und Hundeeis. Der Weilermer Biergarten setzt auf Selbstbedienung, die Speisen werden nach der Bestellung am Küchenfenster an den Tisch gebracht. Geöffnet ist bei schönem Wetter täglich von 11 bis 23 Uhr (ab September bis 21.30 Uhr), hin und wieder gibt es Livemusik. Mehr dazu unter www.weilermer-biergarten.de .

Stadtbiergarten Schorndorf

Der Stadtbiergarten Schorndorf ist sehr beliebt. Foto: Stadtbiergarten Schorndorf

Der Stadtbiergarten Schorndorf, betrieben von einem engagierten Team auf den Hahn’schen Wiesen, möchte „ein Biergarten für alle“ sein. Manuela aus unserer der Facebook-Community schätzt zum Beispiel den Spielplatz für Kinder. Auf der Karte stehen Spezialitäten wie Texas Pulled Pork vom Smoker und handgemachte Brauerfladen – aber auch vegane und vegetarische Speisen. Unsere Community empfiehlt die Allgäuer Vesperplatte und Tellersülze. Es gibt Biere von Meckatzer und Farny, Most vom Fass aus heimischen Streuobstwiesen und Weine aus Fellbach.

An ausgewählten Sonntagen gibt es im Schorndorfer Stadtbiergarten auch Livemusik. Der Biergarten ist gut erreichbar dank vieler Parkplätze, guter Rad-Anbindung und der Nähe zur S-Bahn. Geöffnet ist bei Biergartenwetter von 11.30 Uhr bis 22 Uhr, Montag ist Ruhetag. Die tagesaktuellen Zeiten werden auf www.stadtbiergarten-schorndorf.de und den Social-Media-Kanälen bekannt gegeben.

Waldheim Backnang „Bei Vesna“

Das Waldheim liegt am Rande Backnangs im Grünen. Foto: Waldheim Backnang

Das Waldheim Backnang, idyllisch am Rande des Plattenwalds gelegen, ist in unserer Facebook-Community ebenfalls sehr beliebt. Es wird seit Mai 2019 von Vesna Stanimirovic betrieben. Neben dem Biergarten selbst lädt dort ein Spielplatz die kleinen Gäste zum Toben ein. Doch das Waldheim ist mehr als nur ein Ausflugsziel für Familien: Sportler schätzen die Nähe zu den Rad- und Joggingstrecken, und auch Hunde sind herzlich willkommen. Ein Bouleplatz sorgt für zusätzliche Abwechslung. In der Nähe finden sich ein großer Waldspielplatz und ein Wildtiergehege.

Auf der Speisekarte finden sich Balkanspezialitäten, die dem Waldheim einen besonderen kulinarischen Touch geben, aber auch Burger und Schnitzel sind sehr beliebt. „Wir haben das Allgäuer-Büble-Bier“, so Vesna Stanimirovic. Auf Vorbestellung werden im Waldheim auch Spanferkel und Hähnchen vom Grill zubereitet. Ein Hinweis für Eilige: Das Waldheim bietet auch Gerichte zum Mitnehmen an. Darüber hinaus finden regelmäßig Veranstaltungen wie Livemusik, Adventsmärkte und Glühweinpartys statt. Die aktuellen Öffnungszeiten sind: Mittwoch bis Freitag von 16 bis 22 Uhr, Samstag von 14 bis 22 Uhr, Sonntag und feiertags von 11.30 bis 21 Uhr, Montag und Dienstag sind Ruhetage. Mehr Infos unter www.waldheim-vesna.de.