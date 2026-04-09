SPD+Linke im Böblinger Gemeinderat wollen, dass im Sommer Gäste freitags bis sonntags bis 24 Uhr im Freien bewirtet werden dürfen. Die Fraktion beantragt eine Modellphase.
09.04.2026 - 12:49 Uhr
An heißen Sommerabenden länger draußen verweilen und das Flair der Innenstadt genießen. Was in vielen Städten längst gelebte Praxis sei, soll nach dem Willen der Gemeinderatsfraktion SPD+Linke nun auch in Böblingen möglich werden. Die Fraktion hat einen Antrag eingereicht, die Bewirtschaftungszeiten für die Außengastronomie in den Sommermonaten probeweise bis 24 Uhr auszuweiten.