Die exportorientierte deutsche Wirtschaft gilt als besonders anfällig für die US-Zollpolitik unter Trump. Tatsächlich ist der US-Markt in den vergangenen Jahren immer bedeutsamer geworden.

dpa 14.04.2025 - 08:36 Uhr

Wiesbaden - Die USA waren unmittelbar vor der aggressiven Zollpolitik des neu gewählten Präsidenten Donald Trump der wichtigste Exportmarkt der deutschen Wirtschaft. 10,4 Prozent aller Ausfuhren in einem Wert von 161,3 Milliarden Euro sind im vergangenen Jahr in die USA gegangen, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das war der höchste US-Anteil an den deutschen Exporten seit 2002.