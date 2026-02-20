China holt sich den Spitzenplatz im Handel mit Deutschland zurück. Doch am Absatzmarkt USA kommen Exporteure nicht vorbei - auch wenn Trumps Zölle das Geschäft deutscher Unternehmen bremsen.
20.02.2026 - 08:23 Uhr
Wiesbaden - China hat die USA als wichtigster Handelspartner Deutschlands wieder überholt. 2025 summierte sich das Volumen aus Importen und Exporten im Geschäft mit der Volksrepublik auf 251,8 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Mit der Steigerung um 2,1 Prozent zog China, das schon von 2016 bis 2023 durchgängig Deutschlands wichtigster Handelspartner war, wieder an den Vereinigten Staaten vorbei, die 2024 auf Rang eins lagen.