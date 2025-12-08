Im Oktober fielen die chinesischen Außenhandelsdaten überraschend mau aus. Nach einem Treffen der Präsidenten Chinas und der USA legen sie wieder deutlich zu - mit einer großen und wichtigen Ausnahme.
Peking - Chinas Exporte sind nach einem überraschenden Rückgang zuletzt wieder deutlich gestiegen. Verglichen mit dem Vorjahresmonat legten die in US-Dollar gemessenen Ausfuhren im November um 5,9 Prozent zu, wie die Zollbehörde in Peking mitteilte. Die Einfuhren nahmen im selben Vergleichszeitraum um 1,9 Prozent zu. Der Handelsüberschuss betrug fast 111,7 Milliarden US-Dollar (rund 95,9 Milliarden Euro).