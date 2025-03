Tausende im Warnstreik Stillstand an vielen deutschen Flughäfen am Montag

Neben Beschäftigten des öffentlichen Diensts werden am Montag an zahlreichen Flughäfen auch Mitarbeiter im Luftsicherheitsbereich streiken. An 13 Flughäfen streiken Beschäftigte in der Fluggastkontrolle, der Personal-, Waren- und Frachtkontrolle.