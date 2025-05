Vor drohenden Zöllen liefern Deutschlands Exporteure mehr in alle Welt, gerade in die USA. Die Produktion wächst wie lange nicht. Doch Trumps Zölle könnten die Erholung schon bald beenden.

Von Alexander Sturm, dpa 08.05.2025 - 11:34 Uhr

Wiesbaden - Steigende Exporte, mehr Produktion: Vorzieheffekte wegen der Zölle von US-Präsident Donald Trump haben die deutsche Wirtschaft im März angeschoben. Während die Exporte gerade in die USA erneut zulegten, wuchs die Produktion so stark wie seit mehr als drei Jahren nicht. Im März stellten Industrie, Bau und Energieversorger 3,0 Prozent mehr her als im Vormonat Februar. Doch die aggressive Zollpolitik von Donald Trump dürfte eine Erholung der deutschen Wirtschaft ausbremsen.