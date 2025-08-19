Der Außenminister besucht den Heimatstützpunkt der 7. US-Flotte in Japan. Dort warnt er vor weiterer Instabilität im Indopazifik - und drängt auf engere Handelsbeziehungen.
19.08.2025 - 14:36 Uhr
Kritik an China und Nordkorea, Kooperation mit Japan und Indonesien: Außenminister Johann Wadephul (CDU) setzt auf seiner Antrittsreise nach Asien klare Signale für die außenpolitische Ausrichtung Deutschlands in Asien. Angesichts des Zollstreits mit der US-Regierung von Donald Trump peilt er eine engere Handels- und Wirtschaftszusammenarbeit mit asiatischen Schlüsselpartnern wie Japan und Indonesien an. Für den Systemrivalen in Peking und gegenüber Pjöngjang findet er harte Worte.