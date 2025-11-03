Außenminister stiftet Verwirrung: Rangelei um Rückkehr der Syrer

Von den knapp eine Million Syrern, die in Deutschland leben, haben die meisten nur eine befristete Aufenthaltserlaubnis. Ihre Rückkehr ist unabdingbar. Sie wäre sowohl im Interesse ihrer Heimat als auch im Interesse von Menschen, die künftig der Obhut bedürfen und Schutz in Deutschland suchen. Diesen Zusammenhang verkennen alle, die Wadephuls Vorbehalte mit einem Argument für ein dauerhaftes Bleiberecht der syrischen Flüchtlinge verwechseln. Die Skepsis des Außenministers taugt auch nicht als Einwand gegen die Pläne seines Kabinettskollegen Alexander Dobrindt, Gefährder und Kriminelle unter den Syrern in Deutschland möglichst rasch abzuschieben. Denn dabei handelt es sich tatsächlich um eine sehr eingeschränkte Zielgruppe. Im Falle jener kriminellen Sippe aus Stuttgart, die unlängst die Heimreise angetreten hat, bedurfte es nur eines kleinen Handgelds, um sie davon zu überzeugen, dass eine Rückkehr durchaus jetzt schon möglich ist.