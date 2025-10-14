Außenminister Johann Wadephul zeigt sich zuversichtlich für dauerhaften Frieden im Nahen Osten. Die Bundesregierung will den Friedensprozess unterstützen.
Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat sich angesichts der Waffenruhe im Nahen Osten zuversichtlich gezeigt, dass ein dauerhafter Frieden zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas gelingen kann. „Ich bin optimistisch, weil es einen gemeinsamen Willen gibt in der gesamten Region, dass der Frieden bewahrt wird“, sagte Wadephul am Dienstag im „Morgenmagazin“ der ARD. Deutschland werde diesen Prozess unterstützen, etwa durch die gemeinsam mit Ägypten geplante Ausrichtung der bislang einzigen internationalen Wiederaufbaukonferenz.