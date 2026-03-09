EU-Kommissionschef Ursula von der Leyen fordert angesichts der Krisen in dieser Welt einen radikalen Kurswechsel in der europäischen Außenpolitik. Widerstand ist programmiert.
Der Krieg im Iran führt Europa eines vor Augen: die eigene Bedeutungslosigkeit. Die USA hielten es nicht für notwendig, ihre Partner in der Europäischen Union frühzeitig über die Angriffspläne zu informieren. In Brüssel ist angesichts dieses Vorgehens die Ernüchterung groß. Rund eine Woche nach dem Beginn der Bombardements auf Teheran hat nun EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ein schonungsloses Fazit gezogen: Sie fordert einen radikalen Kurswechsel in der europäischen Außenpolitik.