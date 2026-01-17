Russland - das ist für Präsident Putin eine Großmacht, die überall auf dem Globus etwas zu sagen hat. Doch der turbulente Jahresanfang zeigt ihm Grenzen auf.
17.01.2026 - 05:30 Uhr
Moskau - Der außenpolitische Jahresauftakt für Russlands Präsident Wladimir Putin: Im prächtigen Alexander-Saal des Kremls empfängt er neue ausländische Botschafter. Angekündigt ist eine wichtige außenpolitische Rede. Aber dann? Kein Wort zu Venezuela, zu den Protesten im Iran, zu US-Präsident Donald Trump - den Themen, die den Rest der Welt seit Neujahr in Atem halten.