Um mehr Spielpraxis zu bekommen, sollte Lazar Jovanovic verliehen werden. Doch aktuell ist der 19-jährige Außenstürmer verletzt. Was nun?
08.01.2026 - 16:55 Uhr
Die Ausgangslage ist klar: Im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro von Roter Stern Belgrad verpflichtet, konnte sich Außenstürmer Lazar Jovanovic beim VfB bisher noch nicht entscheidend durchsetzen. Mit in Summe 124 Minuten in jeweils drei Teileinsätzen in der Bundesliga sowie in der Europa League ist die Spielzeit des Serben bisher sehr überschaubar.