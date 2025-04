Einbrecher im Stuttgarter Osten nehmen erst eine Einladung an und stehlen Dinge aus einer Wohnung. Doch als die Polizei eintrifft, macht sie im Hof eine überraschende Entdeckung.

Jürgen Bock 04.04.2025 - 12:10 Uhr

Einen ungewöhnlichen Einbruch hat es am Donnerstagvormittag im Stuttgarter Osten gegeben. Unbekannte nutzten ein offen stehendes Küchenfenster einer Wohnung in der Haußmannstraße. Auf diese Weise gelangten sie zwischen 6 und 10 Uhr bequem in die Räume. Dort stahlen sie eine Motorradjacke sowie ein Paar Turnschuhe und flüchteten. Eine Nachbarin bemerkte gegen 10 Uhr, dass die Wohnungstür offen stand, und rief die Polizei.