Der April macht in den nächsten Tagen seinem Namen alle Ehre: Das Wetter wird nach sonnigen Tagen eher wechselhaft. Wann und wo gibt es Chancen auf Sonne?
12.04.2026 - 08:59 Uhr
Kalt und warm, nass und trocken: Nach frühsommerlichen Temperaturen und viel Sonnenschein in den vergangenen Tagen müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg zum Start in die neue Woche auf feinstes Aprilwetter einstellen. Der Sonntag startet nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit vielen Wolken, von Westen her kommt Regen auf, im Osten des Bundeslandes sind auch Gewitter möglich.