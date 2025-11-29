Wer den Weihnachtsmarkt besuchen will, sollte wetterfest gekleidet sein. Wie die Aussichten für das Wochenende sind – und wann Glätte droht.
29.11.2025 - 09:06 Uhr
Das erste Adventswochenende steht vor der Tür - und damit die Zeit für Glühwein, Lichterglanz und einen Bummel über den Weihnachtsmarkt. Doch dafür sollte man sich im Südwesten besser wetterfest anziehen: Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kündigen für Baden-Württemberg ein eher trübes und kühles Wochenende mit zeitweiligem Regen und mitunter Glättegefahr an.