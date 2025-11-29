Wer den Weihnachtsmarkt besuchen will, sollte wetterfest gekleidet sein. Wie die Aussichten für das Wochenende sind – und wann Glätte droht.

Das erste Adventswochenende steht vor der Tür - und damit die Zeit für Glühwein, Lichterglanz und einen Bummel über den Weihnachtsmarkt. Doch dafür sollte man sich im Südwesten besser wetterfest anziehen: Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kündigen für Baden-Württemberg ein eher trübes und kühles Wochenende mit zeitweiligem Regen und mitunter Glättegefahr an.

Heute zeigt sich der Himmel den Angaben nach voraussichtlich meist stark bewölkt. Zwar ziehe der Regen im Laufe des Tages nach Südosten ab, doch vor allem im Allgäu könne es morgens noch glatt werden. Im Tagesverlauf seien örtliche Auflockerungen möglich bei Höchsttemperaturen zwischen 6 Grad in Oberschwaben und 12 Grad im Breisgau. Der Wind wehe schwach bis mäßig, auf dem Feldberg seien starke Böen möglich.

Die Nacht zum Sonntag verläuft laut DWD ebenfalls wolkenreich, regional bildet sich Nebel oder Hochnebel. Gegen morgen ziehe aus Westen neuer Regen auf. Die Temperaturen sinken demnach auf plus 4 Grad im Rheingraben und bis minus 2 Grad im Allgäu - mit Glätte durch überfrierende Nässe ist besonders in tieferen Lagen zu rechnen.

In Baden-Württemberg droht Glätte (Symbolbild). Foto: Pia Bayer/dpa

Am Sonntag bleibt es den Meteorologen zufolge weitgehend bewölkt, stellenweise fällt etwas Regen. Die Höchsttemperaturen dürften zwischen 5 Grad im Bergland und 9 Grad im Breisgau liegen. In höheren Lagen sei mit auffrischendem Wind und teils stürmischen Böen zu rechnen.

Die Nacht zum Montag bringe örtlich letzte Regentropfen. Danach seien Auflockerungen und teils dichter Nebel möglich. Bei Tiefstwerten bis minus 2 Grad könnte es erneut glatt werden.

Der Montag selbst verspricht ruhiges, aber häufig graues Wetter: In den Niederungen halte sich vielerorts Nebel oder Hochnebel, darüber sind auch sonnige Phasen möglich. Die Temperaturen steigen demnach auf 4 bis 9 Grad.