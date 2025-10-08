Wer im Südwesten draußen unterwegs ist, sollte flexibel bleiben: Sonne, Nebel und Wolken wechseln sich immer wieder ab. Was der Deutsche Wetterdienst für die nächsten Tage erwartet.
08.10.2025 - 06:33 Uhr
Ob für den Weg zur Arbeit, den Spaziergang im Park oder den Kaffee auf dem Balkon: Die Menschen in Baden-Württemberg sollten in diesen Tagen einen genauen Blick auf den Wetterbericht werfen. Denn der Herbst zeigt sich im Südwesten zwar weiterhin von seiner milden, aber auch wechselhaften Seite. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge bestimmen oft Nebel und Wolken das Bild. Die Sonne lässt sich nur gelegentlich blicken.