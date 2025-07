Zwischen Sonnenbad und Regenschauer: Am Donnerstag wird das Wetter wechselhaft, bevor es am Freitag sommerlich wird. Doch am Samstag drohen Regen, Hagel und sogar Unwetter.

Das Wetter zeigt sich am Donnerstag voraussichtlich von seiner launischen Seite: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden landesweit mehr Wolken als Sonne erwartet. Vereinzelt fallen aus dem Wolkenmeer auch ein paar Regentropfen, am ehesten im Osten Baden-Württembergs.

Im Westenteil des Landes bleibt es meist trocken, am Abend könnte es auflockern. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen 20 Grad auf der Westalb und 27 Grad am Rhein.

Sommer satt zum Wochenausklang

Am Freitag zeigt sich wieder häufig die Sonne: Den DWD-Meteorologen zufolge gibt es nur einzelne Quellwolken, es bleibt trocken. Beste Bedingungen für Ausflüge, Badeseen und Grillabende. Zugleich steigen die Temperaturen: Im Bergland sind bis zu 24 Grad möglich, in Oberschwaben bis zu 26 Grad. Im Markgräflerland und im Kraichgau können die Temperaturen laut DWD nahe an die 30-Grad-Marke heranreichen.

Am Samstag heißt es wohl: erst Sonne tanken, dann Regenschirm bereithalten. Vormittags ist das Wetter laut DWD zunächst noch freundlich, ab Mittag sollen von Südwesten her dann dichte Wolken mit Regen aufziehen. Auch Hagel und Unwetter sind möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 25 Grad im Schwarzwald und bis zu 30 Grad am Oberrhein.