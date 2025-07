Stell dir vor, es ist Sommer - aber keiner merkt’s. Es bleibt regnerisch im Südwesten. Viele Baden-Württemberger lassen sich die Feierlaune aber nicht nehmen.

red/dpa/lsw 27.07.2025 - 11:23 Uhr

Buntes Treiben unter teils dunklen Wolken: Trotz Regen und Gewittern feiern viele Baden-Württemberger am Wochenende unter freiem Himmel und zeigen sich wetterfest. Beim Christopher Street Day in Stuttgart etwa tanzten am Samstag Zehntausende mit Regenbogenflaggen statt mit Regenschirmen durch die Innenstadt. Zur Kundgebung kam dann sogar die Sonne raus. In Karlsruhe feierten Familien beim Open-Air-Festival „Das Fest“.