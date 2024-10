Nach dem langen Regen soll in den kommenden Tagen auch die Sonne in Baden-Württemberg wieder ein bisschen scheinen. Neben Schauern, Nebel und Wind erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach eigenen Angaben zudem milde Temperaturen.

In der Nacht zum Montag bleibt es laut DWD überwiegend trocken und klar, erst in der zweiten Nachthälfte sollen sich dichte Wolken ausbreiten. Örtlich ist Nebel möglich, auch zu Frost in Bodennähe kann es gebietsweise kommen. Zum Wochenbeginn bleibt es zunächst bedeckt, vor allem im Süden erwarten die Meteorologen zeitweise wieder Regen. Im Südwesten kann es der Vorhersage zufolge auch gewittern, wenn auch mit geringer Wahrscheinlichkeit. Maximal 12 bis 19 Grad sollen die Temperaturen am Montag erreichen.

Der Dienstag bringt Sonnenschein und milde Temperaturen

Am Dienstag soll dann endlich das bessere Wetter kommen: Wenn sich der Nebel aufgelöst hat, erwartet der DWD viel Sonnenschein, wärmer wird es auch. Die Temperaturen können laut der Wetterbehörde auf 20 Grad ansteigen. Auch im Tagesverlauf kann der Regenschirm zu Hause bleiben. Ein leichter Wind aus Ost bis Nordost könnte teilweise frisch werden. In der Nacht zum Mittwoch ist es nach den Angaben von Südbaden bis zum Bodensee stark bewölkt, es soll auch regnen.

Auch der Mittwoch wird laut DWD mild und trocken werden. In Flussnähe erwarten die Meteorologen längere Zeit Nebel, ansonsten aber viel Sonne. Leichter Wind aus Osten kann teilweise frische Böen bringen. Der Wetterdienst rechnet mit Temperaturen von maximal 15 bis 21 Grad.