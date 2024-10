In den kommenden Tagen steht für Stuttgart und die Region eine recht ruhige Wetterlage bevor, wie Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Viele Wolken mit wenig Niederschlag

Am Donnerstag erwartet uns ein Mix aus Sonne und Wolken bei angenehmen 20 Grad – ideales Wetter für einen abendlichen Herbstspaziergang. Am Freitag sinken die Temperaturen dann jedoch wieder bis auf 16 Grad und es wird frischer. Am Nachmittag könnten vereinzelte Regentropfen fallen. Trotzdem bleibt es laut DWD weitgehend trocken in der Region.

Das Wochenende beginnt am Samstag mit leicht wechselhaftem Wetter. Es bleibt bewölkt, aber trocken. Die Sonne zeige sich nur vereinzelt, die Temperaturen steigen moderat auf etwa 18 Grad, so der Wetterexperte.

Neblig am Sonntagmorgen, milde Temperaturen zum Wochenstart

Der Sonntag startet mit Nebelfeldern, die sich am Morgen nach und nach auflösen und Platz für einen milden, ruhigen Tag machen. Bei Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad bleibt es trocken und angenehm.

„Auch Anfang nächster Woche sieht das Wetter wenig spektakulär aus“, so Marco Puckert vom DWD. Der Montag bringt milde Temperaturen von 20 bis 21 Grad und weiterhin freundliches Herbstwetter. Am Dienstag und zur Wochenmitte könnten dann aber ein paar Regenschauer aufziehen und die Temperaturen leicht sinken.