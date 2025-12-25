Bei den Fest- und Tagesgeldkonditionen dürfte sich auch in den nächsten Monaten wenig tun. Wechselbereite Anleger können bisweilen mehr herausholen. Experten warnen vor unseriösen Angeboten.
25.12.2025 - 05:00 Uhr
Frankfurt/Main - Sparerinnen und Sparer in Deutschland können nach Einschätzung von Experten mindestens bis zur Jahresmitte 2026 mit stabilen Sparzinsen rechnen. Allerdings gleichen viele der aktuellen Tages- und Festgeldangebote die Inflation nicht aus, die hierzulande zuletzt bei 2,3 Prozent lag. Heißt: Unter dem Strich verlieren solche Ersparnisse an Wert.