Letzter Sommertag? So wird das Wetter in den nächsten Tagen

In den vergangenen Tagen zeigte sich das Wetter in der Region Stuttgart von seiner weniger freundlichen Seite. Ist der Sommer jetzt vorbei? Ein Ausblick.

Nina Scheffel 06.09.2024 - 10:53 Uhr

Nächtliche Gewitter und Starkregen haben in Teilen Baden-Württembergs in den letzten Tagen für überschwemmter Keller und Straßen gesorgt. Auch in Stuttgart haben bei spätsommerlichen Temperaturen Schauer Einzug gehalten. Mit Blick auf das Wochenende und die kommende Woche in Stuttgart kann der Deutsche Wetterdienst (DWD) Gewitter nicht ausschließen. Ein Lichtblick gibt es am Samstag.