Überwiegend trüb wird es am Wochenende in Baden-Württemberg - doch auch die Sonne lässt sich blicken.
11.10.2025 - 12:11 Uhr
Das Wochenende im Südwesten beginnt mit typischem Herbstwetter und Nebel. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet vor allem im Süden und Südwesten dichten Frühnebel. Stellenweise liegt die Sichtweite unter 150 Metern. Erst im Laufe des Tages könnte sich die Sonne mancherorts durchsetzen – ein guter Moment also für einen Spaziergang, bevor sich am Abend erneut Nebel ausbreitet.