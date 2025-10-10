Der Oktober präsentiert sich zurückhaltend und mild: viel Licht, wenig Wind - und eine Stimmung irgendwo zwischen Gemütlichkeit und früher Dunkelheit.
10.10.2025 - 06:20 Uhr
Nebel am Morgen, Sonne am Nachmittag - im Südwesten zeigt sich der Herbst in seiner ruhigen, aber abwechslungsreichen Variante. Wer früh unterwegs ist, sollte sich auf eingeschränkte Sichtverhältnisse einstellen. Im Tagesverlauf lockert es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) aber meist auf: Erst soll es vor allem im Süden sonnige Abschnitte geben, zum Abend hin dann auch im Norden.