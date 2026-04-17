Ausstellung „Feierabendziegel“ Ein behütetes Haus mit segensreichen Sprüchen
„Feierabendziegel“ heißt die nächste Ausstellung im Stadtmuseum Echterdingen, die an diesem Sonntag um 11 Uhr in der Zehntscheuer eröffnet wird.
„Feierabendziegel“ heißt die nächste Ausstellung im Stadtmuseum Echterdingen, die an diesem Sonntag um 11 Uhr in der Zehntscheuer eröffnet wird.
Wer heute seinem Haus etwas Besonderes geben möchte, der macht eine möglichst große Glasfassade drumherum. Das ist inzwischen zwar nicht mehr originell, kündet aber je nach Größe von viel Wohlstand, auch was die Folgekosten solcher Glaswände betrifft.