Hans-Peter Feldmann war einer der humorvollsten Künstler. Deshalb ist seine Retrospektive in Düsseldorf ein Höhepunkt auf dem derzeitigen Kunstkalender.
24.09.2025 - 11:28 Uhr
Einzuparken ist eine Kunst. Dieser Fahrer scheint sich aber besonders dusselig angestellt zu haben. Denn sein Wagen ist zwar ordentlich zwischen anderen Autos abgestellt, allerdings liegt er auf dem Dach – und das so, als wäre es das Selbstverständlichste im Straßenverkehr. Aber Hans-Peter Feldmann hat die Welt eben gern mal auf den Kopf gestellt und das hinterfragt, was unsereiner für normal hält. Deshalb hat er auch einer gewissen Birgit ein komplettes Buch gewidmet, in dem man Seite für Seite auf Fotos zuschauen kann, wie sich Birgit vor einem kleinen Spiegel schminkt.