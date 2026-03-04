Im Europaparlament wird eine Auswahl der bekannten politischen Motivwagen des Karnevalswagenbauers Jacques Tilly gezeigt. Nicht alle sind damit einverstanden.
04.03.2026 - 09:33 Uhr
Die extremen Rechten möchten Jacques Tilly am liebsten aus dem Europaparlament werfen. In einem offiziellen Schreiben protestiert die rechtspopulistische ECR-Fraktion gegen die Ausstellung des Düsseldorfer Karnevalwagenbauers in den Räumen des Spinelli-Gebäudes in Brüssel. Man respektiere die deutsche Karnevalstraditionen, heißt es darin, aber diese Darstellungen seinen schlicht unanständig. Jacques Tilly nimmt es gelassen, der Mann ist Ärger gewöhnt.