Die Ausstellung „Fegt alle hinweg“ im Stuttgarter Hospitalhof widmet sich dem Berufsverbot für jüdische Mediziner, das vor 88 Jahren von den Nazis verhängt wurde.
01.02.2026 - 14:49 Uhr
Sie hatte gehofft, irgendwann ihre Mutter wiederzusehen, die in Murrhardt zurückgeblieben war. Doch als die Ärztin Alice Naegele-Noerdlinger (1890– 1961) mit ihrem Mann, dem Maler Reinhold Naegele, 1939 ihre Flucht aus Stuttgart ins Ausland antrat, war das Lebewohl endgültig: Wenige Monate zuvor, im September 1938, wurde jüdischen Ärztinnen und Ärzten in Deutschland ein Berufsverbot erteilt.