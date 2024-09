2023 in Hamburg gestartet, macht die „All Systems fail“-Tour der britisch-amerikanischen Starkünstlerin Sarah Morris nun im Kunstmuseum Stuttgart Station. Ist es mehr als ein Ereignis?

Nikolai B. Forstbauer 20.09.2024 - 13:08 Uhr

Während sich im Erdgeschoss des Kunstmuseums Stuttgart am Donnerstagvormittag bereits Kritikerinnen und Kritiker versammeln, umkreist Sarah Morris zwei Stockwerke höher weiter lang gezogene Vitrinen, in denen Hunderte von Fotos, Notizen, Musikkassetten und andere Erinnerungsstücke darauf warten, aufgerufen zu werden – durch das Publikum wie auch durch Morris selbst. Immer wieder taucht die 1967 geborene britisch-amerikanische Künstlerin ein in dieses Puzzle.