Das Muse-O erzählt in einer neuen Ausstellung Geschichten von Menschen aus dem Stadtteil im Stuttgarter Osten – „Gablenberg 750“ bietet zum Jubiläum des Stadtteils außerdem viele Fotos und ausgewählte Sammlerstücke.

Jürgen Brand 25.11.2024 - 15:04 Uhr

Das Wirtshaus Hasen in Gablenberg ist eine Institution. Wer richtig gut Schwäbisch essen will, ist dort genau richtig. Elise Krumm war einst Wirtin in dem Haus, das ihr Vater 1863 gebaut hatte. In der Geschichtsschreibung wäre sie vermutlich höchstens Ortshistorikern eine Randnotiz wert gewesen, wäre da nicht ihr Enkelkind gewesen. Hermann Lenz wurde unter anderem durch seine Eugen-Rapp-Romane bekannt. Und im ersten Band „Verlassene Zimmer“ aus dem Jahr 1966 bringt er seine Leserinnen und Leser in die Welt seiner Großeltern und damit auch ins Wirtshaus Hasen in Gablenberg. Das ist eine von vielen Geschichten, die der Museumsverein Stuttgart-Ost (MUSE-O) in seiner neuen Ausstellung „Gablenberg 750“ erzählt und mit vielen Fotos und ausgewählten Sammlerstücken veranschaulicht.