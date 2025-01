Im Bezirksrathaus Degerloch ist von Freitag, 24. Januar, an die Ausstellung „Mein Name ist Mensch“ zu sehen. Gezeigt werden Grafiken von Jochen Stankowski zum Thema 75 Jahre allgemeine Menschenrechte.

Der neue Degerlocher Bezirksvorsteher Colyn Heinze will das Rathaus mehr öffnen: Mit mehr Bürgerservice von der Verwaltung, aber auch als Ort der Begegnung, etwa mit Ausstellungen. So wird an diesem Freitag um 17 Uhr die Ausstellung „Mein Name ist Mensch“ eröffnet. Da geht es um die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, verfasst von den Vereinten Nationen vor 75 Jahren.

Die 30 Artikel werden per Text vorgestellt in verschiedenen Sprachen. Und sie werden grafisch präsentiert aus der Hand des Grafikers Jochen Stankowski, dem Sohn der Grafiker-Legende Anton Stankowski. Ein Konzept, das offensichtlich ankommt: Mehrere tausend Menschen haben die Ausstellung bereits gesehen an den früheren Ausstellungsorten, insgesamt 75 Orte waren das in den Jahren 2023 und 2024. Dass die Schau jetzt nach Degerloch kommt, ist ein Verdienst des Vereins Die Anstifter um Peter Grohmann.

Meinungsfreiheit und kulturelle Vielfalt

Bezirksvorsteher Heinze ist fürs erste zufrieden und geht davon aus, dass die Ausstellung auch viele jüngere Menschen und auch Schulklassen ansprechen wird: „Da gibt es sehr originelle Bildlösungen, antiquiert ist das nicht“. Heinze nennt auch Beispiele, die ihn beeindruckt haben: „Das ist zum Beispiel die Grafik zum Thema Meinungsfreiheit. Sehr viele Pfeile zeigen alle in dieselbe Richtung. Einer zeigt genau in die andere Richtung“. Seine Erkenntnis: Meinungsfreiheit habe auch viel mit der Fähigkeit zum Dialog zu tun. „Gerade in Stuttgart, wo der Philosoph Hegel lange lebte, müsste dieses dialektische Prinzip doch gut ankommen“, meint Heinze. Ein anderes Beispiel ist Artikel 27, die „Freiheit des Kulturlebens“. Mit einem „Chaos an Farben und Formen“ nimmt bei Stankowski die Vielfalt des kulturellen Schaffens Gestalt an.

Was Heinze besonders freut: Die Ausstellung ist gerade jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl in Degerloch zu sehen. „Das sind Artikel mit Positionen, hinter denen sich sehr viele versammeln können“, sagt Heinze.

Zur Eröffnung kommt der schwäbische Mundartdichter Peter Schlack – und Peter Grohmann, begleitet von Michael Biehler am Akkordeon.