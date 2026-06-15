Ausstellung im Shoppingcenter Schumis Ferrari kommt ins Stern-Center Sindelfingen
Die neuen Eigentümer des Stern-Center in Sindelfingen haben zwei besondere Leihgaben von der Motorworld bekommen.
Die neuen Eigentümer des Stern-Center in Sindelfingen haben zwei besondere Leihgaben von der Motorworld bekommen.
Was macht Michael Schumachers alter Ferrari im Sindelfinger Stern-Center? So fängt kein Schwabenwitz an, sondern die Woche in der Daimlerstadt. Ganz ohne Motorenheulen oder qualmendes Gummi, sondern mit reiner Muskelkraft, ist der Formel-1-Bolide am Montagvormittag durch die Gänge des Shoppingcenters geschoben worden. Auch ein zweiter Ferrari war dabei, die beiden Autos sind eine Leihgabe des Ferrari-Händlers Gohm in Böblingen. Sie sollen mehrere Monate in einem dafür hergerichteten Geschäftsraum zu sehen sein.