Aufnahmen von Bäumen aus unterschiedlichen Perspektiven und in verschiedenen Jahreszeiten: Die neue Schau im Stadtmuseum unter dem Motto „Bäume – Zeitzeugen in Bad Cannstatt“ mit Fotografien von Jo Hinko wird am Donnerstag, 17. Oktober, eröffnet. „Die Besucher dürfen das grüne Herz neu entdecken“, erklärt Kuratorin Elena Kaifel, die Leiterin des Stadtmuseums. Der lokale Künstler Hinko erfasse in seinen Werken die vielschichtige Beziehung zwischen der urbanen Umgebung und der Natur.

Hommage an die stille Stärke der Bäume

Darunter sind alte Bäume im Rosensteinpark, in den Oberen und Unteren Kursaalanlagen, aber auch junge vitale Exemplare. „Jo Hinkos Fotografien sind nicht nur eine visuelle Darstellung, sondern auch eine Hommage an die stille Stärke und den bedeutenden Beitrag der Bäume zur Lebensqualität in der Stadt“, sagt Kaifel.

Neben dieser visuellen Reise durch die Parkanlagen Bad Cannstatts finden Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung als Mitmach-Element einen Besucher-Baum. An dem interaktiven Element können sich Kinder und Erwachsene selbst verewigen und Teil der Ausstellung werden. „Die Besucherinnen und Besucher können Baum-Blätter, Vorlagen auf Papier, bemalen, gestalten, ausschneiden und an den leeren Ästen des Baums an der Wand anbringen“, erklärt Ursula Kaatz, die Leiterin des Marketings und der Kommunikation im Stadtpalais. Mit der Zeit wachse der Baum wie ein echter und werde immer bunter.

Fotograf und malender Künstler

Der Waiblinger Fotograf Jo Hinko hat seine Werke schon mehrfach in Stuttgart ausgestellt, auch Baum-Fotografien. In der aktuellen Ausstellung geht es ihm auch um eigene Eindrücke von den Cannstatter „Baumriesen“ und der Baum-Landschaft. Hinko ist als Künstler und Fotograf im Kunstwerk Fellbach tätig, er hat dort ein Atelier. Der ausgebildete Kaufmann ist im Burgenland (Österreich-Ungarn) geboren und hat schon als Kind viel gemalt. Er ist Mitglied im Verein Kunstwerk Fellbach und Mitglied der Ama-Gruppe im Europaint-Kunstverein in Esslingen. „Wir treffen uns wöchentlich einmal zum gemeinsamen kreativen Malen, das macht Spaß und ist sehr inspirativ“, sagt der Künstler.

Die Ausstellung wird am Donnerstag, 17. Oktober, um 18 Uhr im Stadtmuseum Bad Cannstatt eröffnet. Am Samstag, 16. November, lädt Hinko um 15 Uhr zu einer Künstlerführung ein. Die Ausstellung im Stadtmuseum Bad Cannstatt, Marktstraße 71/1, ist vom 18. Oktober bis 12. Januar 2025 zu sehen, jeweils mittwochs von 14 bis 16 Uhr, samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter www.stadtpalais-stuttgart.de/museumsfamilie/stadtmuseum-bad-cannstatt.