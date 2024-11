Ausstellung in Bad Cannstatt

Die Galerie Keim, die im kommenden Jahr ihren 75. Geburtstag feiert, zeigt in einer neuen Schau Originale und Druckgrafik der klassischen Moderne einzeln und paarweise.

Iris Frey 08.11.2024 - 16:36 Uhr

Ein Kunsthaus – zwei Jubiläen: Die Galerie Keim in Bad Cannstatt wird nächstes Jahr 75 Jahre alt und der Kunsthändler Thomas Niecke ist dann seit 45 Jahren Galerist. Er zeigt in seiner neuen Ausstellung in der Galerie Keim ausgewählte Einzelbilder und Bilder-Paare der klassischen Moderne aus seinem Magazin, kombiniert mit Bronzearbeiten und Skulpturen. Unter den ausgestellten Werken sind kleine Kostbarkeiten von Max Ackermann, Willi Baumeister, Adolf Hölzel über Joan Miro und Marc Chagall.