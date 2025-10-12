Jan Böhmermann räumte vor wenigen Tagen ein, das ein Konzert mit dem Rapper Chefket am 7. Oktober womöglich zu unbedacht geplant wurde. Nun sagt auch der Musiker seine Meinung.
12.10.2025 - 11:36 Uhr
Berlin - Der Rapper Chefket wird das abgesagte Konzert im Rahmen einer Ausstellung des Satirikers Jan Böhmermann eigenen Angaben zufolge nicht nachholen. Das sagte er dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". Auf eine entsprechende Frage erklärte der Rapper: "Von meiner Seite aus ist das völlig vom Tisch. Ich kann das nicht machen." Die Situation sei jetzt "politisch zu aufgeladen".