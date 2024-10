Im Sommer wurde auf dem Stuttgarter Marktplatz noch vielstimmig die Vielfalt beschworen. Bei der 21. Ausgabe des Sommerfestivals der Kulturen war man sich vor dem Rathaus einig, dass Migration auch die Chance auf Bereicherung bedeutet, und laut Veranstalter 90 000 Besucher genossen Weltmusik, internationale Spezialitäten und die Anwesenheit von Menschen mit Wurzeln in ganz unterschiedlichen Gegenden der Welt.

Von 20 Uhr an gibt es Livemusik

Der Stuttgarter Fotograf Ferdinando Iannone, der auch für unsere Zeitung arbeitet, hielt wie in den Vorjahren Musik, Tanz und Begegnung in eindrucksvollen Bildern fest. Eine Auswahl von knapp 50 seiner Fotografien vom Sommerfestival stellt er unter dem Titel „Vielfalt zeigen“ am Samstag, 12. Oktober (16 bis 23 Uhr), und Sonntag, 13. Oktober (14 bis 23 Uhr), in seinem Atelier bei den Stuttgarter Wagenhallen (Innerer Nordbahnhof 1) aus. Weitere 40 bis 50 seiner Fotografien zeigen seine Arbeit bei den Wagenhallen.

Das 20-jährige Bestehen des Kunstvereins Wagenhallen nimmt er zum Anlass, sein Atelier am Wochenende zu öffnen. Zum Jubiläum gibt es neben dem Fotoreigen am Samstag von 20 Uhr an Livemusik mit dem Singer-Songwriter Benjakob. Im Anschluss ist Party.