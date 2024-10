Mit digitalen Medien und klassischer Malerei experimentieren die Meisterschüler der Stuttgarter Akademie der Bildenden Künste. Ihre Arbeiten sind bis 17. November in der Esslinger Villa Merkel zu sehen.

Elisabeth Maier 18.10.2024 - 14:47 Uhr

Wildblumen und Lilien hat der Künstler Marlon Lanzinger in seiner Werkserie „Eternal Blossoming“ in Bronze gegossen. Diese ewige Blüte ist Teil der Ausstellung von Meisterschülern der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, die bis 17. November in der Villa Merkel in Esslingen zu sehen ist. Der Titel „Organic Origin“ verweist auf das Spannungsfeld zwischen Natur und künstlerischer Form. Das lotet Lanzinger in seinen filigranen Arbeiten aus. Aus erstarrten Stilen sprießen zarte Blätter. Darin reflektiert er die Vergänglichkeit des Lebens.