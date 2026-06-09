Ausstellung in Fellbach: Vier Kunstschaffende machen „Appetit auf Kunst“

Es ist angerichtet: Der Verein Kunst-Werk in Fellbach serviert in seiner Galerie von 12. Juni an ein abwechslungsreiches Vier-Gänge-Menü für alle, die Lust und Appetit auf Kunst haben. „Appetit auf Kunst“ ist auch der Titel der Ausstellung, die bis 28. Juni die Arbeiten von vier Kunstschaffenden aus der Region zusammenbringt.

Bei dem Menü, das Dora Theodoridou aus Fellbach, Ilona Kaufmann aus Marbach sowie Hansmartin Scheub und Siegfried Groß aus Korb zusammengestellt haben, dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein: Die Palette reicht von Fotografie über Malerei bis zur Liniengrafik.

Siegfried Groß treibt es ziemlich bunt – im wahrsten Sinne des Wortes. Während seines Berufslebens hat der Grafik-Designer und Illustrator aus Korb mehr als 25 Jahre lang Kinoplakate für Kassenschlager wie „Star Wars“, die „Aristocats“ oder „James Bond“ entworfen. Immer unter enormem Zeitdruck und ziemlich strikten Vorgaben seiner Auftraggeber. Inzwischen ist er 87 Jahre alt und sagt: „Jetzt kann ich machen, was ich will.“ Den Schaffensprozess erlebt Siegfried Groß jedes Mal als Abenteuer. „Ganz viel entsteht im Tun. Manchmal fange ich ein Bild an und weiß nicht, was herauskommt.“

Hansmartin Scheub bearbeitet seine Fotos mit KI-Werkzeugen. Foto: Gottfried Stoppel

Im Kunst-Werk zerlegt er mal einen mittelalterlichen Krieger mit Rüstung in seine Einzelteile, mal arrangiert er knallbunte Farbflächen zu seltsamen Wesen aus dem All, die eben erst auf einem fremden Planeten gelandet sind. Über ihnen schweben die Raumschiffe, mit denen sie angereist sind. Auch „Der Junge mit dem Vogel“ stammt aus einer anderen Welt, während „Der Betrüger“ nur allzu reale Bezüge hat. Mit einer Teufelsmaske vor dem Gesicht sitzt er am Rechner, seine gelblichen Spinnenfinger huschen über die Tastatur und schreiben üble E-Mails. Um den Betrüger schweben die Gesichter der Adressaten im Miniaturformat, manche blicken ängstlich, andere sorgenvoll, skeptisch oder wütend.

Ilona Kaufmann: Minimalismus trifft auf Gesellschaftskritik

Ilona Kaufmann zeigt im Kunst-Werk ihre Serie „Human – Gedanke und Form“, bei der sie minimalistisch arbeitet. Mit dunklen Linien auf weißer Leinwand skizziert sie lebensgroße Männer und Frauen und setzt sparsam farbige Akzente. Die Umrisse der Menschen führt Ilona Kaufmann bewusst nicht komplett aus, ihre Arbeiten sind keine Porträts im eigentlichen Sinne. „Mir geht es nie um Einzelpersonen, sondern um das große Ganze.“ Eine schlanke Frau, die auf den Betrachter zuzugehen scheint, trägt ein Tuch über den Augen. „Ein Sinnbild für die Ignoranz in der Gesellschaft“, sagt Ilona Kaufmann. Ihren Bildern gibt sie aber bewusst keine Titel, um den Betrachter nicht zu beeinflussen: „Jeder kann etwas anderes darin sehen.“

Themen wie die Bewusstseinsforschung, Wissenschaft und Religion beschäftigen Ilona Kaufmann intensiv und fließen in ihre Arbeiten mit ein. Mit ihrer Kunst will sie „Appetit machen, sich selbst zu begegnen“, sagt die Marbacherin, die Kunst mit Schwerpunkt Aktzeichnen studiert hat. Für ihre Kunst schaut Ilona Kaufmann nicht nur auf andere, sie nimmt auch sich selbst intensiv in den Blick, setzt sich dazu für einige Stunden vor den Spiegel und beobachtet sich und ihre vielen Gesichter. „Das ist eine krasse Erfahrung. Manchmal bekommt man dabei fast Angst vor sich selbst.“

Dora Theodoridou: Vom Aquarellkurs zur Liniengrafik

Wie Ilona Kaufmann verzichtet auch Dora Theodoridou darauf, ihre Arbeiten mit Titeln zu versehen. „Jeder muss in ihnen sehen, was er will“, sagt die Fellbacherin, die seit 15 Jahren künstlerisch aktiv ist. Angefangen hat alles mit einem Aquarellkurs bei der Volkshochschule. Für diesen meldete sich Dora Theodoridou an, weil sie dringend einen Tapetenwechsel brauchte, nachdem sie ihren Beruf als Sportlehrerin der Kinder wegen an den Nagel gehängt hatte. Erstmals öffentlich ausgestellt wurden Bilder von ihr zu den Themen „Gastarbeiter“ und „Griechenland“ während des Europäischen Kultursommers 2017 im Stadtmuseum Fellbach.

In der Coronazeit hat Dora Theodoridou begonnen, Linienbilder zu zeichnen. Dafür nutzt sie unterschiedlich dicke Acrylstifte oder wasserfeste Stifte, mit denen sie freihand dünne und dickere Striche und Linien zieht. Sie wirken so akkurat, als wären sie mithilfe von Lineal und Schablonen entstanden. Dabei geht die Künstlerin ohne Plan vor und lässt zu, dass das Bild sich nach und nach entwickelt. Die fertigen Arbeiten erinnern an Linoldrucke, bei denen man als Betrachter immer wieder maritime Formen entdeckt, zum Beispiel Muscheln, Fische oder Boote.

Hansmartin Scheub aus Korb stellt seine Arbeiten zum ersten Mal öffentlich aus. Er ist viel mit der Kamera unterwegs, hält drauf, wenn er ein spannendes Motiv entdeckt. Die Zufallsfunde bearbeitet er später zu Hause, nutzt dabei auch KI und schafft so veränderte Realitäten. Einem jungen Mann, der mit Coffee-to-go-Becher ein Graffiti passiert, wächst da eine Pinocchio-Nase, eine Frau stattet Scheub mit Engelsflügeln aus. Zwei jungen Männern, die vor einer Wand mit bunten Graffiti sitzen, setzt Hansmartin Scheub eine Krone und eine Bischofsmütze auf. „Vielleicht tragen Menschen ihre Würde nicht sichtbar nach außen“, sagt der Künstler dazu: „Und vielleicht erkennt man manche Kronen erst dort, wo die Welt gewöhnlich wegschaut.“

Appetit auf Kunst

Vernissage

Die Ausstellung eröffnet am 12. Juni, 19 Uhr, im Kunst-Werk Fellbach, Schorndorfer Straße 33. Die Begrüßung übernimmt Brunhilde Sauer-Baur, die Einführung hält Kunsthistorikerin Ute Schönfeld-Dörrfuß.

Ausstellung

Die Öffnungszeiten sind samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr, Finissage ist am 28. Juni ab 16 Uhr.