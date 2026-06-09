Ausstellung in Fellbach Vier Kunstschaffende machen „Appetit auf Kunst“
Bunt, minimalistisch, grafisch, digital: Vier Kunstschaffende servieren in Fellbach ein vielseitiges Kunstmenü. Wer Appetit darauf hat, sollte bis 28. Juni vorbeischauen.
Bunt, minimalistisch, grafisch, digital: Vier Kunstschaffende servieren in Fellbach ein vielseitiges Kunstmenü. Wer Appetit darauf hat, sollte bis 28. Juni vorbeischauen.
Es ist angerichtet: Der Verein Kunst-Werk in Fellbach serviert in seiner Galerie von 12. Juni an ein abwechslungsreiches Vier-Gänge-Menü für alle, die Lust und Appetit auf Kunst haben. „Appetit auf Kunst“ ist auch der Titel der Ausstellung, die bis 28. Juni die Arbeiten von vier Kunstschaffenden aus der Region zusammenbringt.