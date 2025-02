Ausstellung in Fellbach

Marco Wörner stellt zum ersten Mal im Kunst-Werk Fellbach aus – seine dreidimensionalen Holzarbeiten ergeben einen spannenden Mix mit den Acryl-Collagen von Ina Reicherter-Kappler und Anita Spörle Erath.

Ingrid Sachsenmaier 27.02.2025 - 17:03 Uhr

Manchmal liegt in der Lücke auch eine Chance. Die haben Ina Reicherter-Kappler und Anita Spörle Erath genutzt und sich die „Leerstelle“, die sich im Ausstellungskalender des Kunst-Werks Fellbach in der Schorndorfer Straße kurzfristig aufgetan hat, gesichert. Die beiden hatten vor nicht allzu langer Zeit im Gewölbe des Fellbacher Kunstvereins eine Ausstellung und haben sich nun Marco Wörner ins Boot geholt, damit ihre neue Ausstellung von Freitag, 28. Februar, an einen anderen Duktus bekommt und neue Sehensweisen ermöglicht.