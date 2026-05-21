Ausstellung in Filderstadt Warum war der Bus auf den Fildern so beliebt, bevor das Auto kam?
Vor 100 Jahren war in Filderstadt der Motor der Mobilität noch nicht das Automobil. Eine Ausstellung zeigt jetzt: Ohne Omnibus ging auf den Dörfern nichts.
Vor 100 Jahren war in Filderstadt der Motor der Mobilität noch nicht das Automobil. Eine Ausstellung zeigt jetzt: Ohne Omnibus ging auf den Dörfern nichts.
Kaum zu glauben: Noch im Jahr 1921 besaßen in den fünf Dörfern, die heute Filderstadt bilden, gerade einmal zwei Personen ein Kraftfahrzeug, beides Händler mit Lastwagen. Zeigte sich einmal ein Automobil auf den Straßen, war das zu dieser Zeit noch immer für die einen Anlass zum Staunen, für die anderen ein handfestes Ärgernis: Hochnäsige Städter auf motorisierter Vergnügungstour, die den Straßenstaub aufwirbelten, waren auf den Fildern nicht bei allen gerne gesehen.