„Rembrandts Amsterdam. Goldene Zeiten?“ in Frankfurt zeigt in opulenten Gemälden den Glanz einer aufstrebenden Gesellschaft. Dass die Zeiten nicht für alle golden waren, erfährt man nur in Anspielungen.

Adrienne Braun 12.01.2025 - 16:03 Uhr

Wäre hier ein Fotograf am Werk gewesen, hätte er vermutlich „Cheese“ gerufen, damit alle freundlich in seine Kamera schauen – die Herren mit ihren feschen Halskrausen, die Paare und Kinder, die sich offenbar in Schale geworfen haben. Natürlich haben sie alle, die hier am Hafen von Amsterdam zusammengekommen sind, nicht geahnt, dass man sie noch 400 Jahre später ins Visier nehmen würde. Aber es ist unübersehbar, dass sie einen guten Eindruck hinterlassen wollten.