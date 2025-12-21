Ausstellung in Heidelberg Menschen auf der Suche nach dem Ich
Die Sammlung Prinzhorn in Heidelberg zeigt Porträts, Objekte und Texte von 67 Menschen, die ihr Leben in psychiatrischen Anstalten verbracht haben.
Ein Jäckchen für eine zierliche Dame, zusammengenäht aus beigebraunen Leinenstoffen und ein paar Wollstücken. Dieses Kleidungsstück hat Agnes Richter (1844 – 1918) für sich gefertigt, als sie 1895 in die Pflegeanstalt Hubertusburg im nordsächsischen Wermsdorf eingeliefert wurde.