Der Heimat- und Geschichtsverein Baltmannsweiler-Hohengehren zeigt an diesem Wochenende, 15. und 16. März, anlässlich des Ortsjubiläums „750 Jahre Hohengehren“ eine Ausstellung von etwa 250 historischen Ansichtskarten mit Abbildungen aus dem dörflichen Alltag im alten Hohengehren. Die Präsentation ist in der ehemaligen Hohengehrener Poststelle in der Lautergasse zu sehen. Dort könnte künftig auch das angestrebte Dorfmuseum entstehen.

Die Postkarten mit Hohengehrener Motiven stammen aus dem Fundus der Mitglieder, einige stellt auch der Esslinger Sammler Franz Kirsch zur Verfügung. Neben den Postkarten zeigt der Verein auch historische Aufnahmen der alten Poststelle und zum Thema Post im ländlichen Raum.„Die Besucherinnen und Besucher können sich in Sachen Post auf eine Zeitreise begeben“, sagt Martha Ebner vom Vorstand des Heimatvereins. So wurde die alte Poststelle mit Möbeln und Gegenständen aus dem früheren Post-Alltag ausgestattet. Unter anderem werden Briefsortierkästen, Dienstuniformen, Stempel, Postsäcke, Brief- und Paketwaage sowie dienstliche Formulare ausgestellt. In einer Ecke ist eine Telefonkabine erhalten geblieben. Sammler und Enthusiasten können nachgedruckte Motiv-Postkarten und limitierte Jubiläumsbriefmarken kaufen, in einen alten Briefkasten einwerfen und auf die Reise schicken. „Für alle Fragen und Gespräche zur Ausstellung und zur Ortsgeschichte stehen am Wochenende unsere Fachleute zur Verfügung“, sagt Martha Ebner.

Lesen Sie auch

Der Heimat- und Geschichtsverein Baltmannsweiler und Hohengehren zeigt seine Ausstellung historischer Postkarten und Präsentation in der alten Poststelle, Hohengehren, Lautergasse 26. Geöffnet ist die Schau an diesem Samstag, 15. März, von 15 bis 18 Uhr und an diesem Sonntag, 16. März, von 11 bis 17 Uhr. In der Scheune bieten die Vereinsmitglieder Speisen und Wurst vom Grill, Kuchen und diverse Getränke an. Aus einer umgebauten Piaggio-Ape werden Kaffee und Wein angeboten, außerdem ist eine Floristin mit Frühlingsblumen-Arrangements vor Ort.