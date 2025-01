Die Ausstellung „Winterreise“ von Margot Mitterhuber, die vom 23. Januar bis zum 27. März dieses Jahres im Rathaus in Rommelshausen gezeigt wird, sei eine Einladung in eine „stille, verzauberte Welt“, teilt der Kunst- und Kulturverein Kernen (Kukuk) mit. Mit ihren eindrucksvollen Aquarellen schaffe die Künstlerin Bilder, die den Betrachter auf eine Reise in kühle, stille Landschaften entführten. Ihre Werke zeugten von einer tiefen Auseinandersetzung mit der winterlichen Natur. „Eis, Schnee und Nebel formen die Szenerien und lassen geheimnisvolle, fast unwirkliche Atmosphären entstehen.“

Margot Mitterhuber malt seit ihrer Kindheit

Die Stettenerin Margot Mitterhuber charakterisiert ihre Kunst so: „Ich bin ganz im Motiv, in der Stimmung, im Detail und in der Schönheit vertieft. Ich möchte das auch genau so wiedergeben. Durch die Malerei verändert sich das Motiv zu etwas Neuem, das mit meinen Emotionen, meiner Wahrnehmung und malerischem Können durchdrungen ist. Ich möchte dem Betrachter durch meine Bilder Freude bereiten, ihn an meinem Sehen und Empfinden teilhaben lassen und etwas Schönes, Harmonisches und Positives zeigen.“ Margot Mitterhuber malt seit ihrer Kindheit und wurde von ihrer Familie auch immer darin unterstützt und gestärkt. Ihre gestalterische und künstlerische Laufbahn begann mit einer Lehre als Retuscheurin, anschließend folgte ein Studium für Grafik-Design an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg.

Lesen Sie auch

Berufserfahrung als Grafikerin

Danach sammelte sie Berufserfahrung als Grafikerin für Messen und Ausstellungen. Seit 2017 malt sie wieder regelmäßig, bevorzugt Aquarelle. „Die Aquarelltechnik ermöglicht mir, Leichtigkeit, Transparenz und Zartheit wiederzugeben. Wasser und Farben fließen ineinander und vermischen sich, neue Farben und Formen entstehen. Ein Bild ist ein Entstehungsprozess, dessen Ergebnis man nicht genau kennt.“

Ausstellungseröffnung für die Winterreise im Kernener Rathaus ist am 23. Januar um 17 Uhr. Bis zum 27. März ist sie immer zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.

Die Künstlerin ist am 18. Februar und am 18. März jeweils von 17 bis 18.30 Uhr anwesend.