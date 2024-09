Die Musberger Galerie Altes Rathaus zeigt einen Monat lang Werke von Eva Doelker-Heim. Mit einem hat es eine besondere Bewandtnis.

Michael Werner 11.09.2024 - 15:47 Uhr

Bald sind die Gemälde in der Musberger Galerie Altes Rathaus zu sehen, die Assoziationen an brechende Wellen hervorrufen mögen, an volle Wolken manchmal, an Dünen mitunter – je nach Farbgebung. Die Gomaringer Künstlerin Eva Doelker-Heim stellt ihre Farben selber her, aus Lapislazuli, Indigo, Erden, Pflanzen und Gesteinen, die sie in unterschiedlichen Weltgegenden gesammelt hat. „Eva Doelker-Heims Werke reflektieren die Beziehung des Menschen zur Natur“, heißt es auf ihrer Website – und dass sie manche Arbeiten bewusst den Naturgewalten aussetze: „Regen, Wind, Schnee oder das Meer hinterlassen Spuren auf den Werken.“