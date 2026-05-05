Ab Donnerstag findet am Ludwigsburger Schloss Monrepos zum zweiten Mal die Landpartie statt. Mit dabei sind neben 180 Ausstellern auch Nachwuchs-Olympioniken vom Bodensee.

Bereits nach zwei von vier Tagen zog Gregor Schober im vergangenen Jahr ein positives Zwischenfazit: „Die Resonanz bisher war phänomenal“, sagte der Veranstalter der Landpartie am Schloss Monrepos damals. 12.500 Besucher kamen im vergangenen Jahr zum Schloss. Ab Donnerstag geht die Veranstaltung in die nächste Runde – mit mehr Ausstellern und neuen Angeboten.

In den historischen Räumen des Schlosses und auf dem Gelände präsentieren sich laut Pressemeldung in diesem Jahr rund 180 Aussteller aus ganz Deutschland, Italien, Österreich der Schweiz, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden. Gezeigt werden „Lifestyle-Produkte“ – in den Worten der Veranstalter reicht das Angebot vom „Holzofenbrot des lokalen Bäckerei-Juniors“ bis zum „Sportwagen aus britischer Manufaktur-Produktion“.

Jugend-Olympiateam auf Monrepos-See

Mit dabei ist in diesem Jahr auch der Württembergische Yacht-Club aus Friedrichshafen, der sein Jugend-Olympiateam mit vier Booten auf den Monrepos-See entsendet. Die Musik vor Ort kommt von den Künstlern der Ludwigsburger Schlossfestspiele. Um das kulinarische Angebot kümmert sich Conny Krenn, die bis ins vergangene Jahr die Stuttgarter Genussmesse veranstaltet hat.

Geöffnet hat die Landpartie von Donnerstag bis Samstag jeweils von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Tickets gibt es im Online-Shop der Landpartie für 20 Euro, an der Tageskasse sind es 25 Euro.