Ab Donnerstag findet am Ludwigsburger Schloss Monrepos zum zweiten Mal die Landpartie statt. Mit dabei sind neben 180 Ausstellern auch Nachwuchs-Olympioniken vom Bodensee.
05.05.2026 - 14:51 Uhr
Bereits nach zwei von vier Tagen zog Gregor Schober im vergangenen Jahr ein positives Zwischenfazit: „Die Resonanz bisher war phänomenal“, sagte der Veranstalter der Landpartie am Schloss Monrepos damals. 12.500 Besucher kamen im vergangenen Jahr zum Schloss. Ab Donnerstag geht die Veranstaltung in die nächste Runde – mit mehr Ausstellern und neuen Angeboten.