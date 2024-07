Frau, Leben, Freiheit: Die Fotografin Sahar Pahangeh ist aus dem Iran nach Deutschland geflohen und lebt in Ludwigsburg. Während der Proteste im Iran begleitete sie die Demonstrationen in Berlin, Stockholm, Straßburg und Hamburg und zeigt die Bilder in einer Ausstellung im Kulturzentrum Ludwigsburg.

Sandra Lesacher 12.07.2024 - 12:27 Uhr

Da ist ein Stück in ihr, das fehlt. Sahar Pahangeh versucht, es zu finden. Sahar Pahangeh ist 39 Jahre alt, Iranerin, Fotografin, Malerin und lebt seit Kurzem in Ludwigsburg. Im Kulturzentrum zeigt sie aktuell ihre Fotos, die sie in vielen europäischen Metropolen gemacht hat, als die Menschen auf großen Demonstrationen ihre Solidarität mit der iranischen „Frau, Leben, Freiheit“-Bewegung zeigten.